India laat 'gearresteerde' spionnenduif vrij: "Vogel was onschuldig"

30 mei 2020

16u44

Bron: AD.nl 0 De politie in India heeft een wedstrijdduif vrijgelaten, waarvan eerder nog werd vermoed dat het dier mogelijk was ingezet bij spionageactiviteiten. “De duif is vrijgelaten. Er is niks verdachts gevonden tijdens het onderzoek’’, geeft politieagent Shailendra Mishra uit de Indiase deelstaat Kashmir aan.

Eerder deze week vloog het dier bij Kashmir nog nietsvermoedend vanuit Pakistan de grens met het buurland over. De duif deed mee aan een wedstrijd. Dorpelingen in de Indiase grensstreek vonden het dier en gaven het over aan medewerkers van de veiligheidsdienst. De duif had een ring om een van de poten met daarop een cijferreeks. Wat als dit een code van de Pakistanen was, bedoeld voor vrijheidsstrijders die opereerden in Kashmir?

Telefoonnummer

Er werd meteen een onderzoek gestart. Ondertussen deed de eigenaar van het dier, de Pakistaanse visser Habibullah, er alles aan om zijn duif weer terug te krijgen.



“Het is maar een onschuldige vogel.’’ Hij riep de Indiase premier Narendra Modi op de duif terug te geven en zei tegen de Pakistaanse krant Dawn dat India moest stoppen ‘onschuldige vogels tot slachtoffer te maken’. De cijfers op de ring rond de poot van de duif was simpelweg zijn telefoonnummer, mocht de vogel verdwalen.

Volgens persbureau Reuters is de duivensport populair in de dorpjes rondom de grens. Het gebeurt weleens dat duiven de weg kwijt raken en aan de andere kant van de grens belanden. Eigenaars maken met stempels op de vleugels en ringen om de poten duidelijk van wie het dier is.

We moesten de vogel in hechtenis nemen om te onderzoeken of het dier niet werd ingezet voor spionagedoeleinden Grensbewaker India

‘Standaardprocedure’

“We moesten de vogel in hechtenis nemen om te onderzoeken of het dier niet werd ingezet voor spionagedoeleinden”, legt een grensbewaker uit aan het persbureau. Het zou bij de standaardprocedure horen. In 2016 werd al eens een duif vastgenomen, omdat het een briefje bij zich droeg waarop een bedreiging aan de Indiase premier stond. Ook in 2015 meldden Indiase autoriteiten dat ze een Pakistaanse “spionageduif” hadden gevonden.

Het is onduidelijk of Habibullah zijn duif al terug heeft. Het dier is vrijgelaten, maar onduidelijk is waar en welke kant het daarna opvloog.



