India is meest gevaarlijke land ter wereld voor vrouwen, ook Verenigde Staten in top tien TTR

26 juni 2018

12u11

Bron: Thomas Reuters Foundation 2 India is het meest gevaarlijke land ter wereld voor vrouwen. Er is een hoog risico op seksueel geweld, mensenhandel, gedwongen arbeid, gedwongen huwelijk en slavernij. Dat blijkt uit een onderzoek van Thomas Reuters Foundation bij 548 experts. Opvallend in de lijst: de Verenigde Staten staat op de tiende plaats.

Tussen eind maart en begin mei bevroeg de Thomas Reuters Foundation 548 experts uit verschillende gebieden: Europa, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië, Zuid-Azië en diverse gebieden in de Stille Oceaan. Telkens kregen de experts - waaronder medisch personeel, professoren, beleidsmakers, ngo-medewerkers – dezelfde vraag: welke 5 van de 193 VN-lidstaten beschouw je als het meest gevaarlijke land ter wereld op vlak van gezondheid, economische onafhankelijkheid, traditionele gebruiken, seksueel geweld en mensenhandel?

Geweld in India

Het is de eerste keer dat India op de hoogste plaats in de lijst verschijnt. Bij de vorige bevraging door de Thomas Reuters Foundation in 2011 stond het land nog op de vierde plaats. In India veroorzaakt het geweld tegen vrouwen de laatste jaren steeds vaker ophef. Genitale verminking, kinderhuwelijken en fysieke mishandelingen hebben een zware impact op vrouwen in het land.

Internationale media berichten vaak over brutale verkrachtingen in India. Zes jaar geleden ontstond een schokgolf nadat een vrouwelijke studente (23) veertig minuten lang in een rijdende bus door vijf mannen en een minderjarige jongen brutaal werd verkracht. Nadien werd ze door de mannen uit het busje gegooid. De twintiger overleed niet veel later aan haar verwondingen.

De Indiase autoriteiten zorgden dat daders van seksueel geweld strengere straffen kregen. Daarnaast werden snelrechtbanken geïnstalleerd voor verkrachtingszaken, maar verkrachting blijft een wijdverspreid probleem in heel India. Volgens overheidscijfers doen dagelijks er ongeveer 100 vrouwen aangifte van seksueel geweld. In 2016 werden 40.000 verkrachtingen geregistreerd. Ook uithuwelijking van jonge meisjes blijft een groot probleem.

Verenigde Staten: #MeToo

Op de tweede plaats in de lijst staat Syrië, gevolgd door Afghanistan. “Er is een normalisatie van geweld aan de gang”, vertelt Jennifer Miquel van de U.N. Population Fund (UNFPA). “Geweld vindt niet alleen plaats aan de frontlijn, maar ook binnen de vier muren van huiskamers”, klinkt het.

Merkwaardig: ook de Verenigde Staten blijkt erg onveilig voor vrouwen. De VS verschijnt op de tiende plaats in de lijst. Dit zou het gevolg zijn van de #MeToo-bewegingen. Duizenden vrouwen kwamen al naar buiten met verhalen rond seksuele intimidatie onder de hashtag #MeToo. Zo schrijft de Thomas Reuters Foundation. Uit onderzoekscijfers van U.S. Centers for Disease Control and Prevention in 2010 blijkt dat één op de vijf vrouwen in de VS werd verkracht.

Lijst van de tien meest gevaarlijke landen voor vrouwen:

1. India

2. Afghanistan

3. Syrië

4. Somalië

5. Saudi-Arabië

6. Soedan

7. Democratische Republiek Congo

8. Jemen

9. Nigeria

10. Verenigde Staten