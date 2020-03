India gaat drie weken in lockdown: onduidelijk hoe land met 1,3 miljard inwoners dit gaat klaarspelen HAA

24 maart 2020

17u26

Bron: Reuters, New York Times, ANP, AFP 8 India wordt dinsdag vanaf middernacht (lokale tijd) voor een periode van drie weken in lockdown geplaatst. Met de maatregel moet een snelle verspreiding van het coronavirus worden ingeperkt. Blijft de vraag hoe India, met 1,3 miljard inwoners het tweede grootste land ter wereld, zo’n wijdverspreide vergrendeling praktisch gaat klaarspelen.

De Indiase premier Narendra Modi maakte de beslissing dinsdag bekend tijdens een tv-toespraak. “Op basis van de huidige situatie, geldt de lockdown voor 21 dagen”, zo deelde hij mee. De beslissing werd genomen in samenspraak met gezondheidsexperts, werd beklemtoond.

In India zijn tot nu toe bijna 500 besmettingen met Covid-19 bevestigd. Dat aantal is duidelijk toegenomen sinds afgelopen weekend en is allicht een forse onderschatting. Negen mensen zijn in het land al gestorven aan het longvirus. Gezondheidsexperts waarschuwen dat tegen midden mei meer dan 1 miljoen Indiërs met het nieuwe coronavirus besmet zouden kunnen raken.

Als we dit niet in 21 dagen geregeld krijgen, dan zal het land 21 jaar worden teruggeworpen in de tijd Premier Narendra Modi

In zijn tv-toespraak zei Modi dinsdag dat er een totaalverbod wordt ingevoerd om uit huis te gaan. “Om India te redden, om elke burger te redden, jij en je familie, wordt elke buurt, elke straat en elk dorp afgesloten. Als we dit niet in 21 dagen geregeld krijgen, dan zal het land 21 jaar worden teruggeworpen in de tijd”, aldus Modi. “De enige optie is social distancing, wegblijven van elkaar. Er is geen andere manier om aan het coronavirus te ontsnappen.” Alle scholen en zaken gaan dicht, het trein- en vliegverkeer wordt aan banden gelegd.

Praktisch

Blijft de vraag hoe de miljoenen inwoners van dit druk bevolkte land de komende drie weken aan onder meer voedsel en andere levensmiddelen zullen geraken, wanneer ze hun huizen niet meer mogen verlaten. Modi zinspeelde er vaag op dat de overheid en maatschappelijke organisaties zullen instaan voor de bevoorrading van essentiële diensten en goederen, maar gaf verder geen details.

Verschillende Indiase staten hadden door de coronacrisis de bewegingsvrijheid van hun burgers al met strikte maatregelen beperkt. Maar het was nog niet duidelijk voor welke periode dat zou gelden. Ook was er nog geen sprake van een volledige lockdown.

Lees ook:

In Spanje stijgt de dodentol sneller dan in Italië: wat is er aan de hand? (+)

Wie zijn die Vlamingen die ‘Blijf in uw kot’ niet begrijpen? Ze komen in alle maten en vormen (+)