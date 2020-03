India executeert vier mannen voor groepsverkrachting studente in bus IB

20 maart 2020

02u26

Bron: Belga, ANP 0 In India zijn vandaag vier mannen geëxecuteerd voor de brutale groepsverkrachting van een jonge vrouw in de Indiase hoofdstad New Delhi in 2012. De mannen werden verhangen in de Tihar-gevangenis even buiten Delhi. Dat bevestigt een gevangenismedewerker.

Een beul voerde de executies uit nadat de rechtbanken gisterenavond de laatste pleidooien van de advocaten van de veroordeelden hadden afgewezen. Ook president Ram Nath Kovind weigerde de vier clementie te verlenen waar ze om hadden gevraagd.

"Onze dochter heeft eindelijk gerechtigheid gekregen. Ik dank de rechterlijke macht en de regering", zei de moeder van het slachtoffer, Asha Devi, buiten aan de gevangenis, waar een grote menigte bijeenkwam. De mensen juichten toen het nieuws over de ophanging werd bevestigd.

Slachtoffer ernstig mishandeld

De 23-jarige studente geneeskunde werd op 16 december 2012 verkracht in een rijdende bus in de Indiase hoofdstad en raakte daarbij zwaargewond. De vrouw werd ernstig mishandeld met ijzeren staven en voor dood achtergelaten langs de kant van de weg. Twee weken later overleed ze aan haar verwondingen. De feiten leidden tot massale protesten in India zelf en ver daarbuiten. De vrouw stierf bijna twee weken later in een ziekenhuis in Singapore aan haar verwondingen.

Van de zes daders heeft een zichzelf in 2013 van het leven beroofd. De zesde verdachte was minderjarig en is in 2015 vrijgelaten. De vier overgebleven daders - Mukesh Singh, Akshay Thakur, Vinay Sharma en Pawan Gupta - werden schuldig bevonden en ter dood veroordeeld door een rechter in 2013. Dit vonnis werd bevestigd door hogere rechtbanken.