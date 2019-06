India eist meer elektrische Ubers: in 2026 moet 40 procent van de vloot elektrisch zijn AW

06 juni 2019

16u03

Bron: ANP 0 India wil dat taxi-apps als Uber en Ola meer elektrische auto's aanbieden voor ritten in het land. Over zeven jaar moeten twee op de vijf auto's bij de platforms elektrisch aangedreven zijn, meldt persbureau Reuters.

Uber en Ola krijgen de tijd om aan de eis te voldoen. Over twee jaar moet 2,5 procent van hun vloot elektrisch zijn. Een jaar later moet het aantal elektrische auto’s verdubbelen naar 5 procent, en in april 2026 moeten ze uitkomen op maar liefst 40 procent. Met de regels wil India vervuiling tegengaan en minder afhankelijk worden van olie.



Elektrisch rijden staat in India nog in de kinderschoenen. In het afgelopen jaar zijn maar 3600 elektrisch aangedreven auto's verkocht in het hele land. Dat is drie keer zoveel als het jaar daarvoor.