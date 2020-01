India bouwt nieuw detentiekamp voor 3.000 “illegalen”: “Hoe is het menselijk om iemand te isoleren van zijn familie?” AW

02 januari 2020

19u37

Bron: Al Jazeera 0 In een afgelegen gebied in Goalpara, een stad in het noordoosten van India, zijn enkele gigantische betonnen constructies neergepoot. Waarvoor de gebouwen bestemd zijn? Ze zullen zo’n 3.000 “illegale” migranten (tijdelijk) herbergen.

De betonnen blokken zullen dienen als nieuw Indiaas detentiekamp. Het kamp is ongeveer 2,8 hectare groot en ligt in een afgelegen gebied, zo’n 126 kilometer verwijderd van de stad Dispur.

De belangrijkste verbindingsweg met de rest van de bewoonde wereld, loopt pal doorheen de zogenaamde ‘spookberg’. Volgens aloude legendes regeerden de geesten over die berg, en geen levende ziel mocht oversteken. “Het voelt een beetje hetzelfde nu: iedereen die naar dit detentiecentrum komt, zal nooit meer terugkeren”, aldus Ghulam Nabi, een van de werklieden op de site.

“Vandaag ben ik hier aan het werk, morgen kan het een gevangenis zijn voor mijn schoonbroer”, gaat hij verder. De schoonbroer van Ghulam Nabi staat geseind als een van de 1,9 miljoen “illegale” migranten - bijna allemaal moslims - in India. Zodus is de kans groot dat hij uiteindelijk in het detentiekamp belandt en/of gedeporteerd wordt. “Hoe is het menselijk om iemand te isoleren van zijn familie, en de rest van de wereld”, vraagt Nabi zich luidop af.

Niet alleen zullen de illegalen van hun familie afgezonderd worden, bij uitbreiding ook van de rest van de wereld. Het detentiekamp telt immers een ziekenhuis, een school en recreatiecentrum. Kortom, geen geldige reden om buiten te komen.

(Lees verder na de foto)

Muren en wachttorens

Mannelijke en vrouwelijke ‘gevangenen’ worden van elkaar gescheiden met een muur die bijna 2 meter breed en roodgekleurd is. “In totaal zullen er 13 mannelijke blokken van elk vier verdiepingen zijn. Daarnaast zijn er nog twee vrouwelijke blokken van dezelfde grootte”, aldus Rabindra Das, een van de ingenieurs. “De site wordt beveiligd met twee muren: de binnenste is 6 meter hoog, de buitenste zo’n 2 meter.”

Daarnaast staan er nog zes uitkijktorens op de site. De migranten zullen 24 uur op 24 in de gaten gehouden worden, ’s nachts met een groot licht dat wel honderd meter ver reikt.

1,9 miljoen namen

De lijst met “illegale” migranten telt 1,9 miljoen namen. De lijst werd voor het eerst opgesteld in 1951. En wie op de lijst belandt anno 2019 is geen rechtstreekse afstammeling van iemand die in 1951 als Indiase burger erkend werd.

Die immigranten worden nu massaal door de regering opgespeurd en gedeporteerd, of in detentiekampen opgesloten, waarvan het land er zeker zes telt. Op tien jaar tijd pleegden zo’n 100 migranten reeds zelfmoord in de detentiecentra.