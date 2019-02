India bombardeert trainingskamp voor islamisten in Kasjmir LH

26 februari 2019

08u14

Bron: Belga 0 India heeft vandaag in de vroege uurtjes een “preventieve aanval” uitgevoerd op het belangrijkste trainingskamp van een islamistische groep in Kasjmir, dat door Pakistan wordt gecontroleerd. Die groep is verantwoordelijk voor de zelfmoordaanslag die in Kasjmir aan ongeveer veertig Indiase paramilitairen het leven heeft gekost.

"In de vroege uren van vandaag heeft India in Balakot het grootste trainingskamp van Jaish-e-Mohammed aangevallen", zei Vijay Gokhale, een topambtenaar van de Indiase diplomatie, op een persconferentie. "Bij deze operatie is een groot aantal terroristen, trainers, hoge bevelhebbers en militanten geëlimineerd, die getraind werden voor zelfmoordaanslagen door Jaish-e-Mohammed.”