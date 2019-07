Independence Day wordt Trump Day Redactie

05 juli 2019

10u10

Bron: AP 0

In de Verenigde Staten werd vandaag Independence Day op een atypische manier gevierd. President Donald Trump maakte van de feestelijkheden gebruik om zichzelf in de kijker te zetten. In zijn ‘groet aan Amerika’ blikte hij terug op de grootse Amerikaanse geschiedenis en deed hij enkele toekomstplannen uit de doeken. Hij probeerde het Amerikaanse volk te verenigen en bewierookte het Amerikaanse leger terwijl de straaljagers voorbij vlogen.