Incident bij Trumps buitenverblijf in Florida KVE

31 januari 2020

19u03

Bron: CNN, NBC Miami 0 De politie onderzoekt een incident in de buurt van het buitenverblijf Mar-a-Lago van president Donald Trump in Palm Beach in de Amerikaanse staat Florida.

Op luchtbeelden is te zien dat de politie in groten getale aanwezig is. De autoriteiten hebben op dit moment geen informatie over de zaak vrijgegeven.

Volgens meerdere bronnen zouden twee personen met een voertuig geprobeerd hebben om de hoofdingang van het resort te bereiken. Veiligheidspersoneel opende het vuur op het voertuig, waarna agenten de achtervolging inzetten. De politie heeft twee mensen opgepakt, meldt CNN.

President Trump zal normaal gezien vrijdagavond (lokale tijd) samen met zijn echtgenote op Palm Beach International Airport aankomen voor een weekendbezoek aan hun buitenverblijf.