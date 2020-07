Incident bij nucleair complex Iran is mogelijk aanslag HR RL

02 juli 2020

23u44

Bron: ANP, New York Times 2 UPDATE Een incident in een nucleair complex in Iran is mogelijk een aanslag geweest. Een explosief zou een groot deel van het bovengrondse gedeelte van een installatie bij de stad Natanz hebben verwoest. Dat stelt een anonieme medewerker van een inlichtingendienst uit het Midden-Oosten in The New York Times.

Iraanse autoriteiten daarentegen spreken niet van sabotage maar een ongeval. Het zou slechts gaan om een brand in een loods in aanbouw. Volgens een woordvoerder van de nationale Organisatie voor Atoomenergie is er geen schade aan de reactor en vielen er ook geen slachtoffers.

Volgens deskundigen in de VS trof een brand een nieuw productiecomplex voor centrifuges die nodig zijn voor de verrijking van uranium. Daarnaast claimde een onbekende Iraanse groep - de Homeland Cheetahs - de aanslag nog voordat het nieuws over het incident naar buiten kwam.

Op basis van het bericht, dat door de organisatie werd gestuurd aan de Perzische afdeling van de BBC, kon nog niet worden afgeleid of de groep daadwerkelijk bestaat en effectief verantwoordelijk is voor het incident.

Verrijking uranium

Het complex in Natanz is de belangrijkste Iraanse centrale voor verrijking van uranium. Het verrijkte materiaal wordt gebruikt in kernreactoren en kernwapens. Iran heeft echter altijd ontkend zijn kernprogramma te gebruiken voor militaire doeleinden.

Teheran schortte wel bepaalde verplichtingen uit een internationaal atoomverdrag van 2015 op, nadat de VS zich in 2018 terugtrokken uit de deal. In het akkoord werd Iran opheffing van sancties beloofd in ruil voor het beperken van zijn kernprogramma. Sindsdien hebben nieuwe economische sancties uit Washington de Iraanse economie hard getroffen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Wat houdt die nucleaire deal juist in en wat zijn de gevolgen nu Iran er zich niet meer aan houdt? (+)