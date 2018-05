Incestvader ontkent seks met dochter: "Ik gaf haar enkel een kopje sperma" David van der Heeden

16 mei 2018

12u42

Bron: USA Today/AD 8 Gregory Michael St. Andre (37) heeft naar eigen zeggen geen idee wat zijn 20-jarige dochter gedaan heeft met het kopje sperma dat hij haar gaf. Feit is wel dat zij in februari bevallen is van zijn zoon. Familieleden weten echter maar al te goed hoe de vork in de steel zit: St. Andre zou al jaren een incestueuze relatie met zijn dochter hebben. "Het is totale waanzin", zegt een tante.

De echtgenote van St. Andre stapte onlangs vol argwaan naar de politie in Warren (Michigan). Ze bracht de agenten op de hoogte van het vermoeden dat haar dochter seksueel misbruikt werd. "We kampen hier al jaren mee'', vertelt haar zus Michelle Truszkowski. "Ze hebben nu zelfs een zoontje samen. De situatie richt onze familie langzaam ten gronde.''



Eerdere pogingen van St. Andre’s eega om de zaak aan te kaarten mislukten. Volgens de vrouw, die inmiddels de scheiding aangevraagd heeft, zou de incest al zeker vijf jaar duren. Na haar aangifte werd een onderzoek ingesteld en werd de vader opgepakt. St. Andre werd eerder deze maand op borgtocht vrijgelaten. Maar toen een DNA-test uitwees dat hij de vader van het kind is, verhoogde de rechter de borgsom van 5.000 dollar naar 60.000 dollar (50.000 euro).

"Nooit seks gehad"

Volgens St. Andre heeft hij nooit seks gehad met zijn dochter. Hij zou haar wel zijn zaad geschonken hebben, in een koffiekopje nota bene. Wat ze daar mee deed, is voor hem een raadsel.

De berichtjes op de telefoon van de verdachte lieten echter een heel andere waarheid aan het licht komen, meldt de politie. St. Andre mag van de rechter nu geen contact meer opnemen met het slachtoffer. Na zijn voorlopige vrijlating had hij de jonge vrouw en haar vriend nog wel lastiggevallen. "Hij heeft de boodschap begrepen", aldus de openbaar aanklager.

Intussen loopt de dader wel nog op vrije voeten rond, zijn proces begint pas op 26 juni. "Dat zou toch niet mogen. Dit is een walgelijke incestzaak", besluit Truszkowski.