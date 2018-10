Inbrekers roven huis leeg en nemen ook zieke pup mee: baasjes ontroostbaar KVDS

22 oktober 2018

17u22 0 Een koppel uit het Nederlandse Schiedam – vlakbij Rotterdam – is ontroostbaar na een inbraak in hun huis afgelopen nacht. Dieven gingen aan de haal met flink wat spullen, terwijl de bewoners aan het slapen waren, maar het is de verdwijning van hun zieke pup Karel waar ze pas echt kapot van zijn. Hun zoekactie op Facebook wordt zowel in Nederland als in België gedeeld.

De inbraak moet rond 4 uur gebeurd zijn. “Het is vreselijk”, reageert bewoner Sebastiaan de Leukste. “De spullen zijn vervangbaar, maar ons hondje is dat niet. We hebben hem pas.”

Ziek

Karel is bovendien ziek, zo vertelde hij aan de nieuwssite Rijnmond. “Hij heeft medische zorgen nodig, nadat hij een tijdje aan een infuus lag. De dieven hebben veel meegenomen, maar niet de medicijnen die hij moet krijgen. Hopelijk vinden we hem snel.”





Het koppel is nu op Facebook een zoekactie begonnen naar de 20 weken oude pup. De post werd in enkele uren tijd al meer dan 1.250 keer gedeeld in heel Nederland en België.