Inbrekers racen zonder rijbewijs met 180 km/u over spekgladde snelweg Sebastiaan Quekel

17u26

Bron: AD.nl 2 ANP Hardrijden was door de gladheid pure waaghalzerij. Drie inbrekers hebben gisteren hun leven op het spel gezet door met 180 kilometer per uur over de spekgladde Nederlandse snelweg A58 te scheuren. De politie spreekt van een levensgevaarlijke situatie. Uiteindelijk werd het drietal bij een tankstation in Goirle, een gemeente die grenst aan het Belgische Ravels, opgepakt.

Surveillerende agenten in Goirle (Noord-Brabant) zagen in volle vaart een auto voorbij scheuren. Zij volgden de auto die, ondanks het opgevroren en daardoor spekgladde wegdek, hard bleef rijden.



De bestuurder reed met minstens 180 kilometer per uur de A58-snelweg op. De agenten waarschuwden naburige collega’s voor assistentie, die de waaghals verderop opwachtten. Bij een tankstation stopte de snelheidsduivel uiteindelijk.

Geen rijbewijs

Bij controle bleken alle drie de inzittenden bekenden van de politie te zijn. De bestuurder (22) had geen rijbewijs bij zich. Bij controle van de auto vonden agenten inbrekersgereedschap. De spullen zijn in beslag genomen. Alle drie de inzittenden zijn opgepakt.