Inbreker misbruikt dode vrouw in Brits uitvaartcentrum: 6 jaar cel

ADN

01 februari 2019

20u46

Bron: ANP, BBC

2

Een inbreker die in een Brits uitvaartcentrum seks had met de stoffelijke resten van een vrouw, is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. De rechter zei dat het moeilijk is om een ernstigere inbreuk op de waardigheid van de doden te bedenken, berichten Britse media.