Inbreker geraakt niet uit escape room... En belt dan maar zelf de politie kg

11 juli 2018

11u45

Bron: KPTV 2 De meesten laten zich vrijwillig opsluiten in een escape room, maar dat was niet het geval voor de veertigjarige inbreker Rye Wardlaw. De man drong 's nachts een zaak met escape rooms binnen en sloot zichzelf per ongeluk op in het gebouw. In paniek belde hij meerdere keren naar de politie. Zij konden de man na zijn avontuur oppakken.

Wardlaw drong zondagnacht verschillende zaken binnen in een winkelcentrum in de Amerikaanse stad Vancouver in Washington. Uiteindelijk belandde hij in de NW Escape Experience, een zaak met escape rooms: kamers waaruit deelnemers moeten ontsnappen aan de hand van hints en raadsels. De man hield er lelijk huis. Onder andere gooide hij kasten om, vertrapte hij bloemen en nam hij een biertje uit de koelkast.

Paniek

Wanneer de veertiger weer wilde vertrekken, bleek dat echter makkelijker gezegd dan gedaan. Ironie ten top: de man had zichzelf per ongeluk opgesloten. Hij had het slot van de achterdeur gebroken en slaagde er niet in de voordeur open te krijgen, waardoor hij geen kant meer op kon.



De inbreker panikeerde en belde vervolgens maar liefst vier keer het noodnummer op. Aan de telefoon vertelde hij dat hij zich in de zaak had verschanst omdat er bij hem thuis werd ingebroken. Het thuisadres dat hij opgaf, bleek echter vals, waardoor de noodcentrale de politie dan maar richting de escape rooms stuurde.

Dakloos

Tegen de tijd dat de agenten arriveerden, was Wardlaw er toch in geslaagd om te ontsnappen. Hij kon even later opgepakt worden in de buurt van het winkelcentrum. Tegen de politie vertelde de man dat hij had ingebroken omdat hij dakloos was en geen andere plaats had om te verblijven.

De eigenaars van de escape rooms zijn geschrokken, maar zien er de humor wel van in. "De schade kon veel erger zijn en we zijn heel dankbaar dat de inbreker niet kon ontsnappen uit de escape room", schreef één van de zaakvoerders op Facebook.