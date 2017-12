Inbreker blijkt dronken man des huizes te zijn Si

13u54

Bron: Belga 1 thinkstock De Duitse politie is zaterdag in het kleine dorpje Hainfeld uitgerukt voor een inbraak die gepleegd bleek door de man des huizes. Die had te diep in het glas gekeken en vond zijn sleutels niet meer.

Het waren de buren van de man die de politie verwittigden omdat ze verdachte activiteiten bespeurden bij de woning naast hen. De politie kwam ter plaatse en kwam tot de vaststelling dat het de eigenaar van de woonst zelf was die was binnengebroken. De 35-jarige man kwam van een kerstfeestje, waar hij iets te veel gedronken had, en vond zijn sleutels niet meer. Hij sloeg dan maar een raam in om binnen te raken, waarop de politie arriveerde om hem in de boeien te slaan. Het misverstand werd uitgeklaard.