Inbraak in schattenmuseum Dresden: politie gaat nu uit van zeker vier daders

27 november 2019

14u15

Bron: Belga, ANP 1 Bij de inbraak in het museum Grüne Gewölbe in Dresden waren vermoedelijk vier daders betrokken. Dat heeft de politie van Dresden vandaag meegedeeld. Bij de opvallende museumroof werden maandagochtend onschatbare juwelen van een 18de-eeuwse koninklijke collectie gestolen.

De beelden van de bewakingscamera's hadden eerder al twee dieven laten zien, die het gebouw waren binnengedrongen om de juwelen te stelen. Maar er wordt nu aangenomen dat bij de roof nog twee andere mensen betrokken waren, die niet zijn binnen geweest in het museum.



Ze zijn met z’n vieren in een Audi gevlucht die vervolgens 3 kilometer noordelijker in een ondergrondse parkeergarage in brand werd gestoken. Twintig rechercheurs zijn op de zaak gezet.

De dieven drongen maandag door een raam de schatkamer binnen en sloegen een vitrine aan diggelen. Ze gingen volgens museumdirectrice Marion Ackermann aan de haal met drie juwelensets van diamant en robijn uit de achttiende eeuw. De politie zegt intussen al 205 tips te hebben ontvangen over de roof.



Het Grüne Gewölbe (groene gewelf) herbergt een van de oudste en best bewaarde schattencollecties van Europa. De schat werd tussen 1723 en 1730 door August II de Sterke, keurvorst van Saksen, tot stand gebracht. Hij probeerde zonnekoning Lodewijk XIV te overtreffen met zijn indrukwekkende collectie juwelen.

