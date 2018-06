Inbeslagnames drugs fors toegenomen in Vietnam jv

08 juni 2018

08u07

Bron: belga 0 Het aantal inbeslagnames van drugs en de arrestaties voor drugsdelicten zijn dit jaar fors toegenomen in Vietnam, als gevolg van nieuwe smokkelroutes. Dat meldden de staatsmedia.

Over het hele land heeft de politie dit jaar al 880 kilogram heroïne in beslag genomen, het dubbele van de hoeveelheid die in dezelfde periode in 2017 in beslag genomen werd.

De politie nam ook een half miljoen ecstasypillen in beslag, wat 30 procent meer is dan vorig jaar. Volgens het ministerie van Openbare Veiligheid werden 8.500 verdachten gearresteerd.

Vroegen kwam de ecstasy in Vietnam vooral vanuit China, maar volgens het Vietnamese ministerie dat zich bezighoudt met drugscriminaliteit is dat nu vooral vanuit de Gouden Driehoek. Dat is een drugsproducerende regio die bestaat uit delen van Myanmar, Laos, China en Thailand. De ecstasy is waarschijnlijk bestemd voor derde landen, volgens de vicedirecteur van het ministerie, Nguyen Dinh.