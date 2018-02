In Zwitserland komen zwartrijders voor twee jaar op zwarte lijst FT

12 februari 2018

19u19

Bron: Neues Zürcher Zeitung 5

In Zwitserland lachen ze er niet mee. Wie betrapt wordt op zwartrijden in tram, bus of trein, dreigt er nu op een zwarte lijst terecht te komen. Elke vervoersmaatschappij hield er in het verleden al zo eentje bij, maar nu komt er dus ook een nationale lijst. Concreet: wie zonder geldig vervoersbewijs de trein opstapt en betrapt wordt en eerder al eens zonder ticket de bus of tram nam, moet boven op een boete ook een toeslag van 100 Zwitserse frank of 86 euro betalen. Overtredingen worden voor twee jaar bijgehouden. Het moet het aantal recidivisten drastisch naar beneden halen.