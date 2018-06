In Zweden is het zo abnormaal heet dat de sporen kromtrekken en treinen dreigen te ontsporen TT

01 juni 2018

17u29

Bron: SVT, Aftonbladet 0 In Zweden heeft de nationale spoormaatschappij SJ beslist het spoorverkeer tussen Göteborg en Herrljunga, op de lijn naar Stockholm, dit weekend stil te leggen. Reden is de abnormele hitte: dit weekend kan de temperatuur in het Scandinavische land oplopen tot 33 graden.

Het is al wekenlang abnormaal warm in heel het land, en verandering zit er niet meteen in. De afgelopen maand mei was het in Göteborg gemiddeld 17 graden warm, waarmee het vorige meirecord van 15,8 graden uit 1889 verpulverd werd.

De hoge temperaturen hebben nu ook gevolgen voor het treinverkeer, schrijft de Zweedse openbare omroep SVT, dat bericht dat alle treinen tussen hoofdstad Stockholm en Göteborg dit weekend afgeschaft worden. Reden zijn zogenaamde spoorspattingen, het fenomeen waarbij treinsporen door de hitte naar opzij buigen waardoor treinen kunnen ontsporen.

De hulpdiensten in Zweden raden gezinnen met kinderen dit weekend aan binnen te blijven en verkoeling te zoeken. Ook wordt aangeraden geen al te grote inspanningen te doen op het warmste moment van de dag. Dit weekend vindt echter in de hoofdstad ook de marathon van Stockholm plaats.