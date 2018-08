In zee verdwenen jongetje (5) gevonden na massale hulp badgasten Caspar Nabar

05 augustus 2018

21u32

Bron: AD.nl 0 Voor de kust van het Noord-Hollandse Julianadorp is vanmiddag met man en macht gezocht naar een 5-jarig jongetje. Zijn vader zag hem in de golven duiken maar niet meer bovenkomen. Reddingsdiensten rukten uit met groot materieel, badgasten vormden spontaan een menselijke slinger in zee. Na drie kwartier werd het ventje een paar kilometer verderop gevonden: gezond en wel.

Fotograaf Peter van Aalst uit Den Helder krijgt opnieuw kippenvel als hij over de zoekactie vertelt. Hij stond er met zijn neus bovenop. Toevallig want de Heldenaar moest een filmpje over iets heel anders maken. "Ik stond bij de reddingsbrigade toen plotseling een man aangestormd kwam. Hij was volledig in paniek. Zijn zoontje was weg, verdwenen in de golven na een duik, zei hij in het Duits", vertelt hij aan onze Nederlandse collega's van het AD.

Badgasten

Er werd meteen groot alarm geslagen. De kustwacht lanceerde een zoekactie vanuit de lucht met een vliegtuig en een zogenoemde SAR-helikopter (search & rescue) en ook een politiehelikopter hielp zoeken. De reddingsbrigades van Callantsoog en Den Helder rukten uit. Zij kregen hulp van badgasten.

Van Aalst: "Tientallen mensen liepen spontaan het water in en vormden spontaan een menselijke slinger in zee en speurden het water af. Zonder een spoor van het verdwenen jochie te vinden. De hoop op een goede afloop daalde met de minuut. Na ongeveer drie kwartier kwam het verlossende bericht: het ventje was gevonden."

#Julianadorp. Zoektocht naar 5-jarig jochie. Prachtige samenwerking met @KNBRD en @DePolitieheli en niet te vergeten het publiek. Jongetje gezond aangetroffen en herenigd met zijn ouders! pic.twitter.com/TnAgO8myGB Mike Koenekoop(@ mikekoenekoop) link

Applaus

Hij liep bij een strandslag zo'n twee kilometer verderop. De bemanning van de reddingshelikopter deelde het goede nieuws via een luidspreker mee aan de mensen op het strand en in zee. Dat zorgde voor een massale ontlading, zegt Van Aalst. "Honderden mensen begonnen te applaudisseren. Hartverwarmend. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt en krijg er opnieuw kippenvel van."

De ontknoping moest toen nog komen: de hereniging van het jongetje met zijn ouders, broertje en zusje. De fotograaf was ook daar getuige van. "De moeder zakte vrijwel onmiddellijk door de knieën, vermoedelijk van de spanning en ontlading. Daarna omhelsde ze haar zoontje gevolgd door een groepsknuffel met het hele gezin."

Gedesoriënteerd

Het is nog niet bekend hoe de vermeende drenkeling een paar kilometer verderop bij een andere strandslag terechtkwam, maar Van Aalst heeft wel een vermoeden. "Ik denk dat het jongetje gedesoriënteerd raakte door zijn duik in de golven en eenmaal op het strand de verkeerde kant opliep."

