In Wit-Rusland opgepakte Russen verdacht van plannen van terreuraanslag KVE

30 juli 2020

13u46

Bron: Belga 0 Een groep van ruim 30 Russen wordt in een hotel in Minsk vastgehouden op verdenking van het plannen van een terreuraanslag, zo heeft de secretaris van het nationale veiligheidscomité van Wit-Rusland bekendgemaakt volgens lokale media.

De 32 Russen, die dinsdagavond werden vastgezet, zijn volgens de Wit-Russische autoriteiten leden van de Russische paramilitaire organisatie Wagner en zouden met een opdracht bezig geweest zijn om Wit-Rusland te destabiliseren in de aanloop naar de verkiezingen van volgende week.

"Een aantal van de mensen in hechtenis" nam vermoedelijk deel aan het conflict in het oosten van Oekraïne, deelde het Wit-Russische ministerie van Buitenlandse Zaken mee. De Wit-Russische autoriteiten denken dat ongeveer 170 Russen betrokken waren bij de samenzwering, zei secretaris Andrei Ravkov volgens de nieuwssite Tut.by. De kiescommissie bracht de presidentskandidaten op de hoogte van de zaak. President Alexander Loekasjenko, die bij de verkiezing van 9 augustus kandidaat is voor een zesde opeenvolgende termijn, heeft herhaaldelijk gezegd dat buitenlandse machten zich proberen te mengen in het kiesproces van Wit-Rusland.



Het Kremlin ontkende donderdag dat het Wit-Rusland tracht te destabiliseren. "Er zijn insinuaties dat organisaties (mannen) sturen om de toestand in Wit-Rusland te destabiliseren (...), uiteraard kan dit niet het geval zijn. Rusland en Wit-Rusland zijn nauwe bondgenoten", zei Dmitri Peskov, woordvoerder van het Russische presidentschap, op een persbriefing.