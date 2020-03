Exclusief voor abonnees

In VS pakt iedere staat coronavirus anders aan: Californië gaat in lockdown terwijl Florida nog feestjes bouwt

Guy Van Vlierden

20 maart 2020

19u22

1

In de Verenigde Staten varieert de aanpak van de coronacrisis even hard als in Europa. Zo mag je in Florida nog feesten op het strand, terwijl Californië een even strenge lockdown als België heeft. Het zijn gouverneurs en burgemeesters die beslissingen nemen, omdat er zo weinig beleid vanuit Washington komt.