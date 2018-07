In vijf jaar al meer dan honderd hulpverleners omgekomen in Zuid-Soedan

20 juli 2018

Bron: Belga

In Zuid-Soedan zijn sinds het begin van de burgeroorlog in 2013 al meer dan honderd hulpverleners gedood. Dat meldden de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Vredes- en Veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie (AUPSC) donderdag. Het Oost-Afrikaanse land is een van de gevaarlijkste ter wereld voor humanitaire medewerkers.