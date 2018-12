In Tadzjikistan zijn baarden verboden, maar deze populaire voetballer weigerde zich te scheren Casper Luckerhof

05 december 2018

12u33

Bron: de Volkskrant 2 Ex-voetballer Parviz Tursunov werd het gezicht van onderdrukte moslims in Tadzjikistan. Hij werd uit zijn team gezet vanwege zijn baard. Het tekent de situatie in zijn land. “De drang om uiting te geven aan religie wordt nu alleen maar groter.”

Het is 18 september. De 43-jarige Parviz Tursunov komt met zijn vrouw en vier kinderen aan op de luchthaven van Minsk in Wit-Rusland. De trein nemen naar de grensplaats Brest en dan oversteken naar Polen. Dat is het plan. Daar maakt de voormalige profvoetballer kans op asiel, denkt hij. Het is een bestemming waar veel politieke vluchtelingen uit Tadzjikistan naar afreizen, in de hoop op die manier vanuit Centraal-Azië de Europese Unie te bereiken.

Maar zover komt Tursunov niet. De in eigen land populaire ex-voetballer, die zijn carrière heeft moeten opgeven vanwege zijn baard, wordt door de Wit-Russische autoriteiten gearresteerd en opgesloten. Ze hebben geen keuze, vertellen ze de pers. De regering van Tadzjikistan heeft een internationaal arrestatiebevel voor hem uitgevaardigd en eist zijn uitlevering. Hij zou betrokken zijn bij ‘extremistische activiteiten’.

Sindsdien steken meerdere mensenrechtenorganisaties hun hand voor Tursunov in het vuur. Hij is het gezicht geworden van de onderdrukking die moslims in Tadzjikistan ondergaan – een land waar baarden en hijabs zijn verboden. Waar iedereen die de regering onwelgevallig is als ‘extremist’ bestempeld kan worden, om jarenlang achter de tralies te verdwijnen.

