In Spanje stijgt de dodentol sneller dan in Italië: wat is er aan de hand?

Guy Van Vlierden

23 maart 2020

19u45

10

In Spanje zijn er gisteren 462 nieuwe doden gemeld, waardoor de tol van het coronavirus daar op 2.182 komt te staan. Dat is het derde hoogste cijfer ter wereld en de sterfte blijkt in Spanje zelfs sneller dan in Italië te gaan.