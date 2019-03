In snelrecht al 23 gevangenisstraffen uitgedeeld voor vernielingen van voorbije weekend in Parijs kv

20 maart 2019

19u05

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Parijs heeft maandag en dinsdag 23 effectieve gevangenisstraffen uitgesproken voor de vernielingen die gele hesjes zaterdag op de Champs-Elysées hebben aangericht. Dat deelt het gerecht in Frankrijk vandaag mee. In totaal verschenen via het snelrecht 86 mensen voor de rechter.

Informatie over de lengte van de uitgesproken celstraffen bleef uit. Effectieve straffen van minder dan twee jaar kunnen in Frankrijk, onder bepaalde voorwaarden, worden omgezet in bijvoorbeeld elektronisch toezicht.

De achttiende actiedag van de gele hesjes in Parijs was zaterdag op rellen uitgedraaid. Er waren vernielingen in 140 Parijse winkels, waarvan er 91 op de Champs-Elysées liggen. De politie arresteerde in totaal 235 mensen gearresteerd, onder wie ook 21 minderjarigen.



Via een snelrechtprocedure, die toelaat mensen kort na hun arrestatie al voor de rechter te brengen, verkreeg een deel van de herrieschoppers dus al een veroordeling uit. De rechter sprak ook negentien voorwaardelijke gevangenisstraffen uit. Andere verdachten verkregen vrijspraak of een werkstraf.