In Rotterdam doodgestoken studente (21) begraven in Amerika

30 december 2018

05u38

Bron: AD 0 De Amerikaanse studente Sarah Papenheim, die eerder deze maand in Rotterdam werd doodgestoken , is zaterdag begraven in haar woonplaats White Bear Township in de Amerikaanse staat Minnesota. Vrienden van de 21-jarige Papenheim brengen begin volgend jaar nog een eerbetoon aan haar tijdens een muziekavond.

Papenheim werd woensdag 12 december zwaargewond gevonden in het studentencomplex in Rotterdam-Kralingen waar zij vanwege haar studie woonde. Ze overleed vlak daarna aan haar verwondingen.

lees verder onder de video:

De vermoedelijke dader, de 23-jarige Joël S., werd niet lang na de steekpartij op het station van Eindhoven aangehouden. Hij woonde in hetzelfde complex en de twee waren bekenden van elkaar.

Professioneel drummer

Papenheim studeerde in Rotterdam psychologie en richtte zich onder meer op suïcidaal gedrag. Haar broer pleegde drie jaar geleden zelfmoord.

Ze was als professioneel drummer een bekende verschijning in de muziekgemeenschap in haar thuisstaat. “Als ze speelde, was het gewoon van ‘wow, die meid kan echt spelen’”, zegt Adam Pryor, een van haar muziekvrienden, tegen CBS Minnesota. “Zo’n beetje iedereen in de bluesscene van Minneapolis-St.Paul wist precies wie Sarah was.”

Muzikaal eerbetoon

Op 6 januari organiseren vrienden en muzikanten een herdenkingsavond voor Papenheim in de muziekclub Cabooze in Minneapolis. Daarbij zal onder anderen de Amerikaanse drummer Jellybean Johnson optreden. Johnson werkte met tal van bekende muzikanten onder wie ook Janet Jackson en was Papenheims mentor. De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar een herdenkingsfonds voor de vermoorde studente.