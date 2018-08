In Polen trok Jos Brech met kinderen de bossen in Carla van der Wal

25 augustus 2018

09u13

Bron: AD.nl 3 Jos Brech verliet de Nederlandse scouts toen zijn zedenverleden uitkwam, maar vond in Polen de afgelopen jaren een nieuwe plek in de plaatselijke jeugdbeweging. 'Volgende week zit ik met 150 kinderen in het woud. En dat zes weken lang…'

Spoedoverleg, vrijdag bij de Poolse scouting. Deze week werd ook daar duidelijk wie zich al die tijd binnen hun gelederen had begeven. Jos Brech blijkt niet alleen verdachte van een kindermoord in Nederland, maar ook een zedendelinquent die zelf toegaf over de schreef te zijn gegaan.



In een Nederlands Limburgse scoutsgroep werd Brechs vertrek afgedwongen toen zijn zedenverleden in 2002 aan het licht kwam. Volgens de politie was hij iemand 'die je niet bij de scouting moet willen hebben.' Maar in Polen wisten ze van niks. En daar begaf Brech zich de afgelopen jaren veelvuldig en volop onder de kinderen, blijkt uit informatie die onze collega's van het Algemeen Dagblad (AD) achterhaalde.

Online

Verhalen die Brech zelf online deelde over zijn belevenissen in Polen onderstrepen dat beeld én geven voor het eerst een inkijkje in de gedachten van Jos, de man die door zoveel mensen uit zijn omgeving in Nederland wordt omschreven als een zwijgzame man 'die je nooit echt leert kennen'. Enthousiast schrijft hij over zijn leven in Polen aan andere liefhebbers van het spel geocaching. 'Tussen de trainingen en programma’s voor jongerenkampen door veel gehiket. Veel regen en zon gehad, maar wat doet dat ertoe als je er maar zin in hebt en het avontuur lokt.' En, over zijn terugkeer naar Nederland: 'Tijd voor weer wat avontuurtjes dichter bij huis.' Er zijn zinnen die nu luguber klinken. 'Volgende week zit ik met 150 kinderen in het woud. En dat zes weken lang…'



De verontrustende lading voelt ook Maximilian Steinhoff, die Brech vorig jaar in juli ontmoette op een kamp in Polen waar ook leden van de scouting waren neergestreken. In het kamp in Lgín gaf Jos les, bijvoorbeeld in het aanleggen van een vuur. Hij was er te gast, wij hadden daar een scoutkamp."

Vermist

Toen Jos vermist raakte, zette ook Steinhoff zich net als andere leden van de Poolse scouting in om hem te vinden, bijvoorbeeld door lid te worden van de Facebookpagina die daarvoor werd opgericht. "Het is voor mij een grote verrassing om nu te horen waarvoor hij in Nederland wordt gezocht."



Dat laatste geldt ook voor de Poolse scouting, waar gisteren het overleg werd gevoerd. Het blijkt dat Brech zich in Polen meldde vlak nadat hij in Nederland niet langer bij de scouts actief kon zijn, maar van dat laatste hadden ze in Polen geen weet. "Joseph Brech nam zo'n 15, 16 jaar geleden contact op met onze organisatie. Wij staan altijd open voor contacten met scouts uit andere delen van de wereld. Als buitenlandse padvinder nam hij deel aan kampen en bijeenkomsten. Brech was formeel geen opleider maar gaf wel lessen in overlevingstechnieken. Hij stond bekend als specialist op dat gebied. Op dit moment hebben we geen signalen van misbruik van ouders en/of kinderen, maandag vindt overleg plaats met de politie."

Taal

Online zegt een kennis van Brech ondertussen dat de verdachte van de moord op Nicky Verstappen (11) wel degelijk actief was binnen de Poolse jeugdbeweging, waar hij in veel kampen met scouts optrok. Uit online gegevens van Brech zelf blijkt dat hij in 2016 en 2017 langere tijd in het land verbleef. Het gaat dan om periodes van enkele maanden.



Het lijkt erop dat Brech zelfs de taal leerde. Zo adviseert hij een ander: 'Vaak naar Polen gaan, dan komt de taal vanzelf goed.' Een ander voorziet hem op zijn beurt van een advies om de kinderen bij elkaar te halen, nadat Brech meldt met een groep kinderen het bos in te zullen gaan. Als Brech de choco-bananen maar tevoorschijn haalt, 'dan komen ze allemaal terug'.