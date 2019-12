In Pakistan doden schutters twee agenten die poliovaccinatie bewaakten HLA

18 december 2019

11u49

Bron: Belga 0 In het noordwesten van Pakistan hebben schutters twee agenten gedood, die instonden voor de veiligheid van medewerkers van een poliovaccinatie. Dat heeft een lokale politieofficier gemeld.

De agenten werden gedood in Khyber Pakhtunkhwa, aldus politieofficier Farid Khan. Volgens de officier is het niet duidelijk wie achter de aanval zit. De aanvallers worden opgespoord.

Pakistan lanceerde maandag een vaccinatiecampagne tegen polio, voor de meer dan 39 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar oud. Meer dan 260.000 medewerkers en bewakers doen huisbezoeken om kinderen te vaccineren.

De ziekte verlamt mensen voor het leven. Polio verspreidde zich in het bergachtige noordwesten van Pakistan nabij de Afghaanse grens, dat verschillende jaren onder controle was van islamistische strijders. De Pakistaanse poliovaccinatiecampagne krijgt vaak te maken met aanvallen op medewerkers en campagnes tegen vaccinatie.

In Pakistan en Afghanistan is polio nog steeds wijdverspreid. Het aantal gevallen van polio piekte op 306 in 2014, het jaar dat een offensief startte tegen de taliban. Sindsdien is dat aantal sterk afgenomen. De talibanstrijders brachten honderden gezondheidswerkers en agenten die hen beschermden, om het leven omdat ze beweren dat de vaccinaties bedoeld zijn om moslimkinderen onvruchtbaar te maken.