In Oslo kan het: één verkeersdode in heel 2019, geen enkele fietser of voetganger TT

04 januari 2020

10u18

Bron: Aftenposten 54 Noorwegen is sowieso al een van de meest verkeersveilige landen wereldwijd, en ook hoofdstad Oslo draagt zijn steentje bij. In 2019 viel er voor de eerste keer ooit geen enkele verkeersdode onder zachte weggebruikers als fietsers en voetgangers, blijkt uit statistieken van de stad. In heel de hoofdstad, goed voor ongeveer 670.000 inwoners, viel slechts één verkeersdode te betreuren.

‘Vision Zero’ is een doelstelling waar ze in veel landen en steden wereldwijd naar streven op het vlak van verkeersveiligheid, maar het is voor het eerst dat in een hoofdstad dat doel nu ook echt is bereikt, nadat er in 2018 al nog maar vijf doden vielen. De ene verkeersdode van 2019 in Oslo viel toen een autobestuurder tegen een hek aan een tramhalte reed.

Autovrij

De Noorse hoofdstad telde in 1975 nog 41 verkeersdoden, en werkte vooral de laatste jaren nieuwe initiatieven uit om het verkeer veiliger te maken. Een groot deel van het stadscentrum is autovrij gemaakt, de wegentol is verhoogd, de snelheidslimiet ging naar beneden, en honderden parkeerplaatsen zijn geschrapt om ruimte te maken voor brede voet- en fietspaden. Schoolomgevingen zijn heraangelegd, en rond veel scholen is het autoverkeer verboden tijdens de schooluren. Bovendien zijn ook auto’s steeds beter uitgerust met allerlei veiligheidssnufjes.

Toch wil Oslo en bij uitbreiding Noorwegen niet op zijn lauweren rusten. “Elk ongeval is er een te veel”, zegt Ingird Dahl Hovland, topambtenaar verantwoordelijk voor het landelijke verkeersbeleid, aan de krant Aftenposten. “De strijd tegen verkeersdoden en zwaargewonden gaat onverminderd verder.”

20 doden per miljoen inwoners

Heel Noorwegen telde vorig jaar ‘slechts’ 110 verkeersdoden, goed voor 20 doden per miljoen inwoners. Bij kinderen tot 15 jaar stierf niemand. België staat met 52 doden per miljoen inwoners in de tweede tabelhelft van het Europese peloton, tussen Estland en Italië.

In 2009 stelde Vlaanderen zichzelf tot doel tegen 2020 nog maximaal 200 verkeersdoden te hebben. Een doelstelling die nog veraf is, met in 2018 310 doden. Dat cijfer zou volgens voorlopige statistieken in 2019 nog hoger kunnen uitvallen.