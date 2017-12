In Oostenrijk komt er geen referendum over uitstap uit Europese Unie KVE

17u52

Bron: Belga 0 AFP Heinz-Christian Strache en Sebastian Kurz tijdens een persconferentie De nieuwe Oostenrijkse regering heeft uitgesloten dat er een referendum komt over een eventuele uitstap uit de Europese Unie. Dat heeft Heinz-Christian Strache, de leider van de FPÖ, vandaag verklaard.

De conservatieve ÖVP en de rechtspopulistische FPÖ bereikten gisteren een akkoord om een nieuwe Oostenrijkse regering te vormen. Als de top van beide partijen het licht op groen zet, kan de nieuwe regering begin volgende week de eed afleggen. De 31-jarige ÖVP-leider Sebastian Kurz wordt dan de jongste regeringsleider van Europa.

De nieuwe regering heeft volgens Kurz "een duidelijk Europees engagement". "We willen een goede Europese samenwerking op diverse vlakken, zoals de bescherming van de grenzen. Maar we willen ook dat er meer bevoegdheden teruggaan naar de lidstaten als dat mogelijk is", aldus Kurz. Strache benadrukte op zijn beurt dat een uitstap uit de EU uitgesloten is.