In Oostenrijk gaan half mei de restaurants en cafés weer open ADN

21 april 2020

14u39

Bron: ANP 0 Oostenrijk versoepelt zijn coronamaatregelen verder. In het Alpenland, dat snel op de verspreiding van het coronavirus reageerde en meteen op slot ging, mogen vanaf 15 mei de restaurants en cafés weer open. Ook kun je dan weer naar religieuze bijeenkomsten als je maar voldoende afstand houdt, kondigde regeringsleider Sebastian Kurz aan.

Oostenrijk gaat sneller dan andere landen naar zoiets als ‘het nieuwe normaal’, aldus de bondskanselier. Hij sprak over "licht aan het einde van de tunnel", nu de ziekte in het land onder controle lijkt. De horeca moet wel elke avond om 23.00 uur sluiten. De medewerkers moeten een mondmasker dragen. Ook mag het niet te vol worden in de zaken.

Wenen versoepelde eerder al enkele beperkende maatregelen. Veel kleinere winkels, doe-het-zelfzaken en tuincentra mochten na een wekenlange sluiting de deuren weer openen. Begin mei gaan de scholen geleidelijk weer beginnen, net als de grotere winkels en kappers.



Wel geldt de plicht om mond en neus te bedekken in bijvoorbeeld supermarkten en het openbaar vervoer.



Op dit moment is het aantal nieuwe infecties in Oostenrijk minder dan honderd per dag.

