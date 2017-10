In Nederland veroordeelde maar ontsnapte vrouwenhandelaar runt callcenters in Turkije redactie

Bron: AD.nl 1 EPA Saban B. (links) wordt in 2010 in Turkije opgepakt. De in Nederland veroordeelde vrouwenhandelaar Saban B. runt vanuit Turkije een netwerk van callcenters dat energiecontracten verkoopt aan Duitse klanten. Het Duitse weekblad Der Spiegel kwam B. op het spoor na maandenlang onderzoek.

B. werd in 2010 door het hof in Arnhem bij verstek veroordeeld. Hij was toen al ontsnapt naar Turkije toen hij een week verlof had gekregen wegens de geboorte van zijn kind. Omdat de Turken geen staatsburgers uitleveren, heeft Nederland zich daarna ingezet om hem in Turkije achter de tralies te krijgen.

Een Turkse rechter bepaalde vorig jaar dat B. zijn in Nederland verdiende straf in Turkije moet uitzitten. Maar daar is weinig van terechtgekomen, blijkt uit het artikel.

B. stond aan het hoofd van een netwerk dat jarenlang tientallen prostituees met grof geweld, bedreiging en intimidatie aan het werk hield. De bende van Saban verdiende miljoenen aan de grootschalige uitbuiting van vrouwen in de Amsterdamse prostitutie, vooral op de Amsterdamse wallen.

Telefonische verkoop

In Turkije zou hij aan het hoofd staan van een verschillende belbureaus. Hij heeft zo'n 100 tot 130 werknemers onder zich, verspreid over zes locaties in Turkije. De callcenters verkopen volgens het weekblad op agressieve wijze energiecontracten in Duitsland. Zo zouden onder meer de abonnementskosten in werkelijkheid veel hoger zijn dan de prijzen die de klanten via de telefoon worden voorgeschoteld.





De advocaat en zakenpartner van B. stellen dat hij in een gevangenis in Antalya zit. Volgens Turkse media was hij na zijn veroordeling in Turkije naar Oekraïne gevlucht. Maar uit e-mails zou blijken dat B. nog actief is binnen het bedrijf.