IN KAART. Op deze plekken in Europa flakkert het coronavirus weer op

07 juli 2020

15u08 102 Het coronavirus is in Europa nog bijlange niet verslagen. Op meerdere plekken zijn er nieuwe uitbraken en worden er weer strengere maatregelen afgekondigd. In welke regio’s is het aantal besmettingen de hoogte ingegaan en waar is een nieuwe lockdown van kracht? U leest het hier.



Portugal

Van de voorsteden ten noorden van Lissabon zijn 700.000 inwoners op 1 juli opnieuw in lockdown geplaatst nadat een sterke toename van het aantal besmettingen met het coronavirus werd vastgesteld. Bewoners van de negentien betrokken stadsdelen mogen enkel hun woning verlaten om te gaan werken of om naar de winkel of de dokter te gaan. Het centrum van Lissabon valt niet onder de maatregel.



De lockdown blijft van kracht tot half juli.

Spanje

In Spanje zijn de strenge algemene lockdownmaatregelen twee weken geleden versoepeld, maar het land telt nog tientallen kleinere broeihaarden. Nu zijn ook opnieuw twee gebieden in quarantaine gezet omdat de besmettingscurve te snel omhoog ging.

Zo werden zaterdag 200.000 mensen in het district El Segrià in de Catalaanse provincie Lerida in lockdown geplaatst.

Zondag was het de beurt aan de regio A Mariña in Galicië. Zo’n 70.000 inwoners van veertien gemeenten in de noordwestelijke kuststreek zijn sinds zondag opnieuw onder een lockdownregime geplaatst wegens een stijgend aantal bevestigde besmettingen. Ze mogen nog wel hun woning verlaten, maar niet het gebied. Bijeenkomsten met meer dan tien mensen worden verboden.

De maatregel geldt tot eind deze week. Nadien wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast na de nieuwe regionale lockdownmaatregelen. Spanje staat nu bij de landen waarvoor het reisadvies op oranje staat, wat betekent dat er voorwaarden verbonden kunnen zijn aan reizen naar het land. Zo is er beslist dat wie uit risicogebied terugkeert, twee weken in quarantaine moet.

Verenigd Koninkrijk

In de Britse stad Leicester (300.000 inwoners) is op 30 juni een lockdown in voege getreden die minstens tot half juli zal aanhouden. Daarna zal de situatie herbekeken worden.

Scholen en niet-essentiële winkels zijn er opnieuw dichtgegaan. Inwoners wordt gevraagd zo veel als mogelijk binnen te blijven.

Er is vooral een ongewoon hoog aantal besmettingen bij kinderen en jongeren vastgesteld, waardoor gevreesd wordt dat zij zonder het te weten het virus kunnen verspreiden naar de oudere bevolking.

Duitsland

Op 23 juni werd een quarantaine afgekondigd in twee naburige districten in Duitsland: Gütersloh en Warendorf, goed voor samen 600.000 inwoners. Aanleiding was een uitbraak van corona bij een vestiging van vleesverwerker Tönnies, waar 1.500 werknemers besmet raakten. In Gütersloh werd de quarantaine verlengd tot 7 juli. Daarna wordt ze opgeheven.

Italië

In Italië zijn er weer nieuwe corona-uitbraken vastgesteld. Op dit moment zijn er in heel Italië zo’n vijftig kleine brandhaarden en enkele grotere met meer dan 100 besmettingen. In Lombardije, Emilia Romagna, Veneto en Lazio zijn er opnieuw meer positieve gevallen. Het noopte de lokale overheden tot het opleggen van strengere maatregelen.

In Mondragone bij Napels werden 700 mensen van enkele appartementsblokken op 22 juni opnieuw in quarantaine geplaatst nadat er coronabesmettingen waren vastgesteld. Dat leidde tot oplopende spanningen.

In Bologna liet Bartolini, een van de grootste thuisbestellingsfirma’s van Italië, weten dat ze “nauw samenwerken” met de lokale gezondheidsautoriteiten om een uitbraak onder het personeel te beperken. “De kleine uitbraken die zijn gemeld, maken duidelijk dat de strijd niet gewonnen is en dat we de komende weken voorzichtig moeten blijven”, zei minister van Volksgezondheid Roberto Speranza in een verklaring.

Luxemburg

Sinds eind juni is het aantal nieuwe infecties sneller gestegen. Het land gaat daarom een versoepelde coronamaatregel opnieuw verstrengen. Voor bijeenkomsten van meer dan 20 mensen worden de eerder aanbevolen afstandsaanbevelingen nu vervangen door bindende voorschriften, zoals het dragen van een mondmasker.

“De situatie is momenteel nog niet alarmerend, beklemtoonde premier Xavier Bettel. Maar dat kan alleen zo blijven als alle burgers zich verantwoordelijk gedragen. “Je moet voorzichtig zijn en de regels respecteren”, zei hij.

Zwitserland

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus neemt in Zwitserland opnieuw toe. De autoriteiten hebben daarom besloten om een aantal strengere maatregelen in te voeren. Passagiers op het openbaar vervoer moeten verplicht een mondmasker dragen. Reizigers afkomstig uit 29 landen die door de Zwitsers als “hoge risico-landen” worden bestempeld, moeten bij aankomst in het land verplicht 10 dagen lang in quarantaine. Ons land staat niet op de lijst, Servië en Zweden staan er wel tussen, net als de Verenigde Staten en Rusland.

Oostenrijk

In Oberösterreich (met hoofdstad Linz) is er een regionale opflakkering van het virus. Zo werden er een reeks besmettingen vastgesteld in een vleesverwerkend bedrijf. De R-waarde is er gestegen tot 2. De lokale overheid van de deelstaat heeft beslist om mondmaskers opnieuw te verplichten in winkels en openbare gebouwen. In restaurants dienen gasten het mondmasker te dragen terwijl ze naar hun tafel worden geleid.

Zweden

Zweden nam tijdens de coronacrisis minder strenge maatregelen dan veel andere Europese landen. De aanpak is omstreden en heeft alvast niet tot minder doden of infecties geleid. Integendeel, het aantal bevestigde besmettingen is er ook de afgelopen weken sterk blijven stijgen.

Tsjechië, Roemenië en Bulgarije

In Tsjechië (vooral de regio Moravisch-Silezië), Roemenië en Bulgarije zijn er weer meer besmettingen geregistreerd. De autoriteiten blijven er waakzaam om eventuele nieuwe haarden tijdig in te dijken.

Balkan

Aan het begin van de epidemie bleef de Balkan grotendeels gespaard. Maar nu is de regio uitgegroeid tot een coronahotspot. Volgens experts hebben de landen de lockdownmaatregelen te snel versoepeld. Zo liet Servië al voetbalmatchen toe met 20.000 toeschouwers. Zondag kwamen er meer dan 300 nieuwe besmettingen bij. In hoofdstad Belgrado werd de noodtoestand opnieuw afgekondigd. Inwoners moeten mondmaskers dragen in openbare gebouwen. Samenkomsten worden beperkt, net als de openingstijden van cafés en clubs.

Een gelijkaardige stijgende trend doet zich ook in de andere Balkanlanden voor. Griekenland heeft de grens voor Servische burgers gesloten. Ook Oostenrijk heeft voor Servië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Noord-Macedonië en Albanië een negatief reisadvies uitgevaardigd.

Oekraïne

In Oekraïne werd op 19 juni een nieuwe lockdown afgekondigd nadat het aantal besmettingen bleef stijgen.

Wie op reis wil naar het buitenland, kan op deze websites alle informatie vinden over de toestand ter plaatse.

