IN KAART. Monaco duurder dan New York om klein appartementje te huren: maandloon van 12.000 euro nodig Joeri Vlemings

08 februari 2019

15u09

Bron: Business Insider 0 Wat moet je verdienen om een klein eenpersoonsappartementje te huren in de populairste steden van de wereld? Op die vraag weet Nestpick het antwoord. De lijst wordt niet aangevoerd door San Francisco of New York - die staan op 3 en 4 - maar door het mondaine Monaco. Daar kan je je met een maandloon van ruim 12.000 euro een studio veroorloven.

Nestpick is een website met ‘s werelds grootste database voor gemeubelde huurappartementen. Het heeft zodoende een duidelijke kijk op wat zo’n woonst maandelijks moet kosten. Het berekende hoeveel je eigenlijk moet verdienen om in de grootste steden van de wereld een appartementje van zo’n 50 m² te huren. Ze hanteerden daarvoor het principe dat je niet meer dan 30 procent van je wedde aan de huur zou mogen besteden. Voor de huurprijs van zo’n studio namen ze telkens de mediaan van het laatste kwartaal van 2018. Om de huur te kennen, moet je de vermelde bedragen ongeveer door drie delen. In Monaco is dat dus om en bij de 3.600 euro, een heel pak meer dan het gemiddelde netto maandloon bij ons.

Het immoplatform selecteerde vijftig steden en meer dan 700 buurten op basis van het aantal zoekacties ernaar op Nestpick en van de populairste locaties voor goedbetaalde jobs. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zat erbij. De Europese hoofdstad, die heel wat Eurocraten huisvest, staat op plaats 44. Om er de huur van een appartementje voor één persoon te kunnen betalen, moet je 2.160 euro verdienen per maand. Opvallend: Brussel is daarmee duurder dan Montréal (1.900 euro).

Dat bedrag ligt ver van wat je in Monaco moet binnenrijven. Het bekende belastingparadijs vereist een maandwedde van ongeveer 12.150 euro om er een studio te huren. Tweede in het klassement is Hongkong, waar het benodigde loon bijna 9.000 euro bedraagt. In de VS voert San Francisco (8.100 euro) de lijst aan, net vóór New York (8.000 euro). De Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel (7.350 euro) sluit de top vijf af.

Het verschil met de afsluiters van de ranking is beduidend. Het minst moet je verdienen voor een appartementje in de Poolse hoofdstad Warschau, waar een salaris van 1.600 euro volstaat. Let wel: de lonen in Polen liggen een pak lager dan bij ons.

In de top 50 staan acht Amerikaanse steden. De duurste is San Francisco, de meest betaalbare Chicago, waar je een maandsalaris van 3.450 euro nodig hebt om comfortabel een studio te kunnen huren. De mediaan van de huurprijs voor zo'n klein appartement ligt in San Francisco op iets minder dan 2.500 euro en in Chicago op iets meer dan 1.000 euro.

Nederland heeft twee steden in de ‘minst betaalbare’-lijst: Amsterdam op 17 en Rotterdam op 28. In de hoofdstad moet je toch al meer dan 5.200 euro vangen om je een appartementje van 50 m² te kunnen veroorloven. In Rotterdam is dat nog altijd bijna 3.500 euro per maand, een pak meer dan de 2.160 euro in Brussel. In onze hoofdstad huur je zo’n studio voor ongeveer 650 euro.