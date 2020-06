IN KAART. Hier woonde Duitse verdachte tijdens zijn verblijf in Portugal TT AW

05 juni 2020

10u59 0 Christian Brückner - de inmiddels 43-jarige Duitse verdachte die Maddie McCann in 2007 ontvoerd zou hebben - verbleef tussen 1995 en 2007 met tussenpozen in de Portugese Algarve. Hij woonde er in twee huizen en trok uiteindelijk rond met een VW-busje. Een overzicht van zijn verblijfplaatsen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Midden jaren 90 trekt Christian Brückner voor het eerst naar Portugal. Hij wordt vergezeld door zijn toenmalige vriendin. Samen verblijven ze er in een huis in Monte Judeu.

Enkele jaren later, in 1999, wordt Brückner gearresteerd door de Portugese politie voor inbraken en diefstallen. Brückner, op dat moment 23 jaar oud, wordt uitgeleverd aan Duitsland en zit er zijn straf uit. Een paar jaar later vertrekt hij terug naar Praia da Luz.

Vanaf 2006 woont Brückner in een aftandse boerderij, op 2,3 kilometer van the Ocean Club – het vakantieresort waar Maddie McCann en haar ouders zullen verblijven in 2007.

In 2007 zegt Brückner zijn huurcontract voor de Portugese boerderij op en begint hij rond te trekken in een Volkswagen-busje.





Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Hoe de ouders van Maddie McCann dertien lange jaren vol wanhopige onzekerheid doormaakten (+)

Alain Remue over doorbraak in zaak-Maddie McCann: “Elke ouder van een vermist kind zit nu op het puntje van zijn stoel, en hoopt dat er ook bij hen ooit zo’n doorbraak zal komen” (+)