IN KAART: Gaan deze Europese regio's binnenkort Catalonië achterna? IVI

12u26

Bron: The Guardian 0 rv In kaart: deze regio's in Europa willen ook onafhankelijk zijn of op z'n minst meer autonomie krijgen. Het zijn spannende dagen in Catalonië. Na het referendum van 1 oktober over de onafhankelijkheid van de Spaanse regio is het nog steeds afwachten of de minister-president Puigdemont nu ook officieel Catalonië zal uitroepen tot onafhankelijke staat. Ondertussen probeert de Spaanse regering dat tegen te houden. Maar Catalonië is niet de enige regio in Europa waar het woord 'onafhankelijkheid' af en toe in de groep wordt gegooid.

In Vlaanderen is de sympathie en steun voor de Catalanen groot. Kan niet anders, want met de partij N-VA wordt het idee voor een onafhankelijk Vlaanderen ook zo nu en dan eens naar boven gebracht. En we zijn niet de enige regio in Europa. De regio's Istrië in Kroatië en Moravië in Tsjechië bijvoorbeeld, willen meer autonomie omdat de verschillen in cultuur, taal of tradities te groot zijn in vergelijking met de rest van het land.

Denemarken

Ook het Deense eiland Bornholm (populatie: 40.000) heeft een partij die als sinds de jaren 90 de onafhankelijkheid wil, of ten minste meer autonomie. Maar ondanks de opmars van het idee tijdens het Schotse en Catalaanse referendum, kan de partij niet iedereen achter zich krijgen.

De Faeröer, een eilandengroep in de Atlantische Oceaan, is sinds 1948 een autonome staat binnen het koninkrijk Denemarken. Voor onder andere de rechterlijke macht hangt de eilandengroep nog vast aan Denemarken. Maar ook de Faeröer willen volledige onafhankelijkheid.

Italië

Italië heeft een aantal regio’s die graag meer autonomie willen of zelfs een onafhankelijke staat willen zijn. Lombardije, Veneto, Sicilië en Zuid-Tirol willen meer losstaan van de regering in Rome. Onenigheid over belastingen en verschillen in tradities, taal of cultuur zijn de redenen voor deze regio’s om meer op zichzelf te staan.

Spanje

Niet alleen Catalonië, maar ook de nationalisten in de autonome gemeenschap Baskenland willen zich afscheuren van Spanje. De Basken hebben in het verleden altijd een redelijk grote autonomie gekregen, maar door de jaren heen werd dat steeds minder. Onder het bewind van Franco werden de Basken onderdrukt, als reactie hierop is de beweging ETA ontstaan. Onder koning Juan Carlos heeft de regio opnieuw meer autonomie gekregen. Toch streven de nationalisten nog steeds naar volledige onafhankelijkheid van Spanje.

Frankrijk

Ook in Frankrijk zijn er verscheidene regio’s die op z’n minst meer autonomie willen. Bretagne en Corsica vragen al een aantal decennia om minder afhankelijk te zijn van de regering in Parijs. In Bretagne worden vooral het verschil in traditie, taal, symbolen en muziek opgenoemd als redenen voor zelfbestuur – binnen of buiten Frankrijk. In de jaren 70 hebben nationalisten in Corsica geprobeerd om autonomie te krijgen met een reeks moorden en bomaanslagen. Jaren later hebben de nationalisten die “militaire campagne” wel stopgezet, maar de wens voor onafhankelijkheid blijft.

Verenigd Koninkrijk

De Schotten willen al lang een zelfstandige staat worden. Maar een referendum over de onafhankelijkheid is in 2014 op niets uitgedraaid. De kans is wel groot dat er binnenkort opnieuw een referendum wordt georganiseerd, vooral omdat de Schotten niet mee willen gaan in de Brexit. Ook Noord-Ierland en Wales streven naar meer autonomie.