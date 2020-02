IN KAART. De wereldwijde verspreiding van het coronavirus Tommy Thijs

26 februari 2020

11u03 8 Volgens de laatste stand van zaken zijn er nu wereldwijd meer dan 81.000 besmettingen met het nieuwe coronavirus Covid-19 geregistreerd. 2.762 mensen zijn aan het virus overleden, dat zich ondertussen al naar 40 landen in de wereld heeft verspreid. Ook in Europa loopt het aantal besmettingen de jongste dagen op.

Volgens de cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit, dat de wereldwijde verspreiding van Covid-19 uur per uur opvolgt, zijn er tot op vandaag 81.005 mensen besmet geraakt met het virus. Belangrijk om daarbij op te merken is wel dat ook al meer dan 30.000 mensen weer genezen zijn verklaard. 2.762 mensen overleefden de ziekte niet.

Hoewel het virus al eind december opdook in de Chinese stad Wuhan, verspreidt het virus zich pas echt sinds eind januari - begin februari. De overgrote meerderheid van de bevestigde besmettingen vindt echter nog altijd in China zelf plaats: daar hebben 78.000 mensen het virus opgelopen, en vielen 2.715 doden. In China overleden gisteren 52 mensen. Dat zijn er 19 minder dan een dag eerder. Alle dodelijke slachtoffers vielen in de provincie Hubei. Ook lag het aantal nieuwe besmettingen met 406 ruim honderd gevallen lager dan maandag.

Ook in andere landen

Toch verspreidt het virus zich ook naar andere delen van de wereld. Het zwaarst getroffen land buiten China is Zuid-Korea. Het meldde vandaag eerst 169 nieuwe besmettingen en vervolgens nog eens 115 nieuwe gevallen. Het totaal aantal coronagevallen in Zuid-Korea komt daarmee op 1.261. Twaalf mensen zijn overleden.

De laatste dagen duiken er ook in Europa meer en meer besmettingen op, met Italië als zwaarst getroffen land. In noordelijke regio’s als Lombardije en Veneto raakten al meer dan 300 inwoners besmet, waarvan er 10 zijn overleden. In Frankrijk viel vandaag een tweede dode, het eerste Franse slachtoffer (het vorige dodelijke slachtoffer was een Chinese toerist in het land). Iran kent buiten China het hoogste aantal doden, met officieel 19.

Sinds vanmorgen kent ook Zuid-Amerika de eerste besmetting met het virus: een 61-jarige Braziliaan die op reis was geweest naar Italië, zou de ziekte daar hebben opgelopen. Op onderstaande kaart zijn alle landen waar het coronavirus al is opgedoken, in het rood ingekleurd. Hoe groter de bollen op het land, hoe hoger het dodental.

“Niet klaar”

De wereld is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie overigens “eenvoudigweg niet klaar” om de uitbraak van het nieuwe coronavirus het hoofd te bieden. Landen wereldwijd moeten meer doortastende strategieën aannemen in de strijd tegen Covid-19, zei het hoofd van een gezamenlijke missie van China en de WHO gisteren.

“Jullie moeten klaar zijn om dit op een grotere schaal te beheren. En dat moet snel gebeuren”, verklaarde Bruce Aylward tijdens een persconferentie in de hoofdzetel van de WHO in Genève. “We zijn niet zo klaar als we zouden moeten zijn”, zowel op psychisch als op materieel vlak, deelde hij mee.

