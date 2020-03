IN KAART. Coronavirus zet wereldwijde opmars verder Tommy Thijs

07 maart 2020

10u24 1 Het coronavirus Covid-19 heeft de hele wereld in zijn greep: op alle continenten zijn er besmettingen vastgesteld, wereldwijd staat de teller op meer dan 100.000. De grootste stijgingen worden nu waargenomen buiten China, weer het virus eind december voor het eerst opdook. Er vielen al meer dan 3.000 doden, maar tegelijkertijd is ook meer dan de helft van de patiënten alweer genezen. Volg hier de laatste stand van zaken in grafiek en kaart.

Alle cijfers komen van de gerenommeerde Johns Hopkins-universiteit, die de wereldwijde verspreiding van Covid-19 uur per uur opvolgt en bijhoudt. Op dit moment is dit de laatste stand van zaken:

Na de hoge toename van het aantal gevallen van het coronavirus in China in februari, stijgt de verspreiding er sinds enkele weken minder snel. Het aantal genezen patiënten (het groene vlak in de grafiek) ligt sinds 1 maart bijvoorbeeld hoger dan het aantal besmettingen (het blauwe vlak):

Pas de laatste weken verspreidt het virus zich ook in grote mate buiten China. Vooral in landen als Zuid-Korea, Iran, maar ook Italië, kenden een snelle stijging van het aantal besmettingen.

Europa

In Europa meldden na het noorden van Italië ook Frankrijk, Duitsland en Spanje sinds enkele weken een grotere verspreiding. De blauwe balk toont het aantal nieuwe besmettingen per dag, de groene het aantal mensen dat elke dag genezen wordt verklaard, en de zwarte het aantal mensen dat aan de ziekte sterft:

Vooral Italië wordt zwaar getroffen door het virus. Op de kaart het aantal actieve besmettingen:

België

In België stijgt het aantal besmettingen sinds begin maart exponentieel, wat volgens wetenschappers en virologen onvermijdelijk was. “Zo werkt een epidemie nu eenmaal”, klinkt het:

Verenigde Staten

Ook in de VS stijgt het aantal besmettingen en doden sinds begin maart fors, met vooral nieuwe haarden aan de kusten. Vooral de westkust, rond steden als Seattle en San Francisco, wordt getroffen.

Vooral de westkust, rond steden als Seattle en San Francisco, wordt getroffen.