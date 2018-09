In jouw smartphone zit goud uit Congo dat gewapende groepen in stand houdt Klaas van Dijken

26 september 2018

15u47

Bron: Trouw 0 Met goud uit DR Congo en Oeganda, dat in onze mobiele telefoontjes zit, kopen gewapende groepen wapens en uitrusting. Is goed goud uit de regio mogelijk?

De illegale goudraffinaderij ligt diep verscholen in de groene heuvels, ergens in Oeganda. Ze is een aaneenschakeling van stellages en wasbassins. Mannen sjouwen met afgeknipte jerrycans met modder. Een aantal kinderen tilt even grote hoeveelheden als de mannen. Hier wordt gesteente vermalen, gezeefd en gewassen, tot deeltjes goudstof aan het toegevoegde kwik blijven kleven: dat is de modder in de jerrycans. Het giftige kwik wordt verbrand, het goud blijft over in de emmer.

Het is illegaal gewonnen goud uit grond die werd opgegraven in de legale mijn een paar heuvels verderop. De grond wordt onder de toonbank verkocht, vertelt de beheerder van de raffinaderij (naam is bekend bij de redactie).

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN