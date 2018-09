In Italiaanse winkelstraten walmt de cannabis-light je tegemoet Jarl van der Ploeg

23 september 2018

19u09

Bron: De Volkskrant 1 In bijna elke Italiaanse stad kun je dankzij een maas in de wet legaal een joint kopen bij de snelst groeiende winkelketen van het land: Cannabis Store Amsterdam. De 500 winkels verkopen ook cannabiskoffie en -hondenkoekjes, maar de THC light is favoriet bij de klanten.

Het ruikt naar wiet op de Corso Umberto I in Napels. Of specifieker: het ruikt naar brandende cannAmnesia, die vlak daarvoor is aangeschaft bij de snelst groeiende winkelketen van Italië, de Cannabis Store Amsterdam. ‘Sorry, onbeleefd van me. Wil jij ook een hijsje’, vraagt een van de verkopers, terwijl hij een smeulende joint voor zich houdt. ‘Kan prima hoor, je wordt er niet high van.’

