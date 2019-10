In Hongkong is het na ‘donkere dag’ van uitzonderlijk gewelddadig protest angstvallig stil ES

05 oktober 2019

16u33

Bron: AD.nl 0 Buitenland De straten in Hongkong zijn vandaag opvallend leeg, na het uitzonderlijk gewelddadige protest van gisteren en de grote demonstraties in vorige weekenden. Ondanks het verbod op gezichtsbedekking zijn er gemaskerde demonstranten op de been.

De miljoenenstad ligt vrijwel plat na wat bestuurder Carrie Lam van Hongkong beschrijft als een ‘very dark day’. Voor het eerst in meer dan twintig jaar rijden er geen treinen en metro's, winkels en banken zijn bijna allemaal dicht. Voor de schaarse supermarkten die wel open zijn, staan lange rijen klanten die een voorraad eten willen inslaan.

Het stilleggen van het ov-netwerk in de stad, dat normaal meer dan 4 miljoen mensen per dag vervoert, verstoort het leven in de stad totaal. De enige trein die met mondjesmaat rijdt, is de verbinding met het internationale vliegveld.

Waar in vorige weekenden vaak tienduizenden demonstranten de straat op gingen, lijken het er nu eerder enkele honderden. Met maskers op en paraplu's in de hand trotseren zij het verbod op gezichtsbedekking. Dat is een van de noodmaatregelen die Carrie Lam heeft ingesteld omdat maskers het de politie moeilijk maken om demonstranten die geweld gebruiken te identificeren. Het verbod ging vrijdag om middernacht in.

Toch lijkt de protestbeweging de strijd, na de veldslag van gisteren en vannacht waarbij metrostations in brand werden gestoken en een demonstrant werd neergeschoten, niet te hebben opgegeven. Tegen een verslaggever van persbureau AP zeiden sommige demonstranten dat hun medestanders energie aan het verzamelen zijn om het protest voor de lange termijn te kunnen hervatten.

De regering van Hongkong heeft na de gewelddadige rellen van gisteren benadrukt niet voor het protest te zullen buigen. “De overheid moet drastische maatregelen nemen om nee te zeggen tegen geweld, de rust in onze samenleving te herstellen en het recht te beschermen van burgers om hun dagelijkse leven in vrijheid te leiden - zonder een kleine groep relschoppers de kans te geven dat te verwoesten’’, zei Carry Lam in een televisietoespraak.

Rellen

Gisteravond (plaatselijke tijd) werden om veiligheidsredenen al alle metro-, trein- en busritten stilgelegd nadat demonstranten brand hadden gesticht in verschillende stations. Ook staken betogers een trein in brand. Enkele medewerkers van het spoorbedrijf raakten gewond.

De politie vuurde op veel plaatsen traangasgranaten af op de demonstranten. De betogers bouwden wegversperringen, gooiden brandbommen en vernielden verschillende banken en winkels. Een politieagent die geen dienst had werd belaagd door demonstranten. Hij trok daarop een pistool en schoot. Een demonstrant raakte hierdoor gewond aan zijn linkerdij, meldde Hong Kong Free Press. Eerder deze week werd een scholier in zijn borst geschoten.

Noodmaatregel

De gewelddadigheden volgen op de aankondiging van een pakket noodmaatregelen dat de rust in de stadstaat moet doen terugkeren. Het verbod op gezichtsbedekking was een van de maatregelen.

In Hongkong wordt al maanden gedemonstreerd tegen de groeiende invloed van Peking op het autonome Hongkong. Sinds 1997 hoort Hongkong bij de Volksrepubliek, tot groeiend ongenoegen van veel inwoners. De demonstraties lopen geregeld uit op gewelddadige confrontaties met de politie. Honderden activisten zijn al opgepakt.

