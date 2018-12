In het Zuid-Italiaanse dorpje Acciaroli worden de inwoners uitzonderlijk oud én blijven ze kerngezond. Dit is hun geheim Jarl van der Ploeg

10 december 2018

15u27

Bron: de Volkskrant 0 In het Zuid-Italiaanse dorpje Acciaroli is iets vreemds aan de hand: de inwoners worden er uitzonderlijk oud. Ruim 10 procent is 100-plus. En belangrijker: iedereen blijft kerngezond. Hoe krijgen ze dat voor elkaar?

Dokter Giovanni D’Arena geeft dezelfde opdracht nog een keer, maar ditmaal met dubbel zoveel dwang in zijn stem. “Kijk dan!”, zegt hij, terwijl hij naar de stapel papier op zijn bureau wijst. “Kijk naar die cijfers, kijk! Het is ongelooflijk. Deze bloedwaarden, die stofwisseling - dit is uitzonderlijk. Deze man is kerngezond.”

Met zijn wijsvinger hamert hij op een ingewikkelde reeks getallen. “Dit zijn de cijfers van een jonge vent, terwijl... Deze man is 103!”

