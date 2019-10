In Glasgow opgepakte man is volgens DNA-onderzoek niet Franse gezinsmoordenaar

12 oktober 2019

De man die gisteravond werd opgepakt op de luchthaven van Glasgow is niet Xavier Dupont de Ligonnès. Dat blijkt, zo meldt BFM TV, uit DNA-onderzoek. De gezochte Fransman wordt ervan verdacht dat hij in 2011 in Nantes zijn vrouw en vier kinderen heeft vermoord.