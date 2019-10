In Glasgow opgepakte man is volgens DNA-onderzoek niet Franse gezinsmoordenaar jv

12 oktober 2019

12u05

Bron: AFP, BFM TV 1 De man die gisteravond werd opgepakt op de luchthaven van Glasgow is niet Xavier Dupont de Ligonnès. Dat blijkt, zo meldt BFM TV, uit DNA-onderzoek. De gezochte Fransman wordt ervan verdacht dat hij in 2011 in Nantes zijn vrouw en vier kinderen heeft vermoord. Sindsdien is hij spoorloos.

Na contact tussen de Franse en Schotse politie werd de man gisteravond geklist op de luchthaven van Glasgow. Hij zat op een vlucht vanuit Roissy-Charles-de-Gaulle in Parijs. Dupont de Ligonnès was onvindbaar sinds de moord acht jaar geleden.



De man werd gisteravond geïdentificeerd op basis van zijn vingerafdrukken, maar Franse speurders zijn nog onderweg naar Schotland om een en ander te verifiëren. "De verificaties zijn bezig", aldus de procureur van Nantes. "De onderzoeksrechter wacht het resultaat daarvan af.” De vingerafdrukken kwamen maar gedeeltelijk overeen met die van de verdwenen Fransman.

De Schotse politie kondigde gisteren alleen de arrestatie van een man op de luchthaven van Glasgow aan, op vraag van de Franse autoriteiten. "Het onderzoek wordt voortgezet om zijn identiteit te bevestigen", klonk het bij de Schotse politie.

In de loop van deze voormiddag groeiden de twijfels over de identiteit van de opgepakte man, en een eerste DNA-test blijkt nu negatief: de gearresteerde man is toch niet Xavier Dupont de Ligonnès.