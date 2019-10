In Franse keuken gevonden meesterwerk brengt 24 miljoen euro op IB

28 oktober 2019

04u42

Bron: BBC 2 Een lang verloren gewaand schilderij van de middeleeuwse kunstenaar Cimabue, dat jarenlang in de keuken van een bejaarde vrouw in Noord-Frankrijk hing, heeft op een veiling een recordbedrag van 24 miljoen euro opgebracht. Dat is maar liefst vier keer zoveel als de vooraf geschatte waarde van zes miljoen euro.

Het kunstwerk, getiteld ‘De Bespotte Christus’ van de hand van de Italiaanse schilder Cimabue, dateert uit 1280 en werd enkele maanden geleden door een veilingmeester ontdekt in de keuken van een bejaarde vrouw in Compiègne, ten noorden van Parijs. De man raadde de eigenaresse aan het schilderijtje van slechts 20 bij 26 centimeter te laten taxeren. De vrouw en haar familie dachten zelf dat ze een oud religieus icoon in huis had.

Veilinghuis Acteon Auction House meldt dat de som betaald is door een anonieme koper uit het noorden van Frankrijk. “Wanneer het werk van een schilder die zo zeldzaam is als Cimabue op de markt komt, dan kan je verrassingen verwachten”, zegt veilingmeester Dominque Le Coent aan persagentschap Reuters over de hoge prijs die voor het kunstwerkje betaald is.

Het was de eerste keer in tientallen jaren dat er een tableau van Cimabue, ook wel bekend als ‘Cenni di Pepo’, onder de hamer ging.

