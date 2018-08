In Engeland mogen vrouwen voortaan thuis abortus plegen AW

27 augustus 2018

12u33

Bron: New Scientist 0 Engelse vrouwen kunnen hun zwangerschap volgend jaar thuis afbreken. Dat kan tijdens de eerste negen weken van de zwangerschap door middel van twee pillen in te nemen die een miskraam opwekken. Het gebeurde al op die manier in Schotland en Wales, nu wordt Engeland aan het Brits lijstje toegevoegd.

De Britse regering besloot onlangs om thuis abortus plegen te legaliseren voor het einde van dit jaar. Vanaf dan kunnen vrouwen hun zwangerschap afbreken door een abortuspil in te nemen die uit twee delen (pilletjes) bestaat. Op die manier gebeurde het ook al onder medisch toezicht, maar studies toonden aan dat het abortusproces tamelijk veilig is.

Vrouwen kunnen wat last hebben van lichte pijn, misselijkheid en braken, maar daarvoor hoeven ze niet naar het ziekenhuis. Ongeveer acht op de tien vrouwen in Engeland die een zwangerschap beëindigen, doen het door middel van de twee pilletjes in te nemen. De eerste pil wordt nog steeds na een afspraak en onder medisch toezicht ingenomen. Het tweede pilletje dat de eigenlijke miskraam opwekt, zal de patiënt vervolgens mee krijgen om thuis in te nemen.

Het ministerie van Volksgezondheid en Sociale zorg in Groot-Brittannië zegt daarbij wel dat vrouwen er nog steeds voor kunnen kiezen om ook de laatste pil onder toezicht in te nemen. Bovendien moeten hun huizen goedgekeurd worden, willen ze toch thuis de abortus plegen.

Juridische stappen

Abortus plegen is nog steeds illegaal in Noord-Ierland. Ook in Engeland protesteren enkele anti-abortusgroepen luidkeels tegen de nieuwe wetgeving. Ze ondernamen alvast juridische stappen om de stemming ongedaan te maken, maar tevergeefs.

Belgische situatie

In België kan je ook gebruik maken van zo’n abortuspil wanneer je een zwangerschap wil afbreken. Dat gaat tot de zevende week van de zwangerschap en gebeurt in een gespecialiseerd centrum. Een vrouw die langer dan zeven weken zwanger is, kan nog abortus plegen door middel van een zuigcurettage waarbij de baarmoeder met een smal buisje wordt leeggezogen. Ook dat gebeurt, vanzelfsprekend, in een gespecialiseerd centrum.

