In Egypte kan je maar beter niet lachen met de Nijl SI

16u05

Bron: AD.nl, BBC 1 Instagram Sherine Abdel Wahab Spotten met de Nijl doe je in Egypte niet zomaar. Dat ondervond de bekende Egyptische zangeres Sherine Abdel Wahab deze week. Zij ligt namelijk onder vuur nadat ze een mopje maakte over de Nijl.

In een filmpje is te zien hoe een fan de zangeres vraagt om het liedje 'Mashrebtesh Men Nilha' (Heb je ooit uit de Nijl gedronken) te zingen. Daarop antwoordde Sherine dat ze liever Evian water drinkt, want 'als ik uit de Nijl drink, krijg ik schistosomiasis'. Daarmee verwijst ze naar een infectieziekte, ook wel Bilharzia genoemd, die veroorzaakt wordt door een in het water levende parasitaire worm. De symptomen zijn niet min: koorts, buikpijn, misselijkheid, diarree en hoofd- en spierpijn. Wanneer de ziekte niet behandeld wordt, kan de infectie zelfs leiden tot schade aan lever, blaas, darmen, nieren en de hersenen.

Egypte doet al een tiental jaar zijn best om de ziekte tegen te gaan en is daarbij ook succesvol. Het land kan er dan ook niet mee lachen dat de zangeres dat harde werk nu teniet doet met haar opmerking. Bovendien is de Nijl voor Egypte een grote toeristische trekpleister en dus een belangrijke inkomstenbron.

Geschorst

De zangeres is nu geschorst door de Egyptische muziekvakbond en mag voorlopig niet meer optreden tot de zaak is uitgeklaard. Ze bood wel al haar excuses aan voor haar 'domme mopje' en zegt dat het allesbehalve haar bedoeling was om iemand te kwetsen.