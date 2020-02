In één week al 130 vluchtelingen onderschept op Kanaal: met rubberbootjes en kajaks wagen ze levensgevaarlijke oversteek KVDS

08 februari 2020

11u50 3 Het Federaal Migratiecentrum Myria waarschuwt voor de levensgevaarlijke nieuwe trend waarbij vluchtelingen in rubberbootjes en kajaks de oversteek van het Kanaal richting Verenigd Koninkrijk wagen. Dat staat in een nieuw rapport dat deze week verschijnt en Het Nieuwsblad kon inkijken. Deze week alleen al werden meer dan 130 migranten onderschept.

In de nacht van donderdag op vrijdag redden Franse en Britse autoriteiten 43 vluchtelingen die met bootjes de oversteek van het Kanaal probeerden te maken.Een van de bootjes begon te lekken voor de kust van Pas-de-Calais en de 11 opvarenden moesten van boord gehaald worden. Het ging om acht mannen en drie vrouwen uit Iran, Afghanistan en Eritrea. Twee van hen raakten gewond.

Grootste groep

Donderdag waren ook al 90 vluchtelingen, waaronder vrouwen en kinderen, voor de kust van het Engelse graafschap Kent van enkele bootjes geplukt.Het ging toen om de grootste groep die tot nu toe in één dag tijd onderschept werd op het Kanaal. Vermoed wordt dat de vluchtelingen uit Syrië, Jemen en Mali vanuit Frankrijk aan de oversteek begonnen.





Het geeft een goed beeld van de toename van de vluchtelingenactiviteit op het Kanaal. Volgens het persagentschap Belga zouden vorig jaar 2.758 mensen onderschept zijn die de oversteek waagden. Dat zijn er vier keer meer dan het jaar voordien, dixit de Franse kustwacht. Daarbij zijn nog niet eens de vluchtelingen gerekend die er onder de radar in slagen om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Noch zij die de oversteek niet overleven en waarvan we niets weten. (lees hieronder verder)

“Sommige transmigranten beschikken over weinig middelen om hun reis te financieren”, aldus Myria in haar rapport. “Ze gebruiken bijgevolg goedkopere manieren om te reizen. Personen met een lager budget proberen ook met rubberbootjes, opblaasbootjes, kajaks of zelfgemaakte vlotten de overkant te bereiken. Het oversteken van het Kanaal op die manier is erg gevaarlijk gezien het drukke vaarschema en de onderstromen. De oversteek vanuit België is nog gevaarlijker, gezien de grotere afstand tot de Britse kust.

Extra bewaakt

De Belgische stranden worden momenteel extra bewaakt door de politie en er zouden binnenkort ook drones worden ingezet en een vliegtuigje met een warmtecamera.

Myria wil hoe dan ook dat de vluchtelingen beter ingelicht worden over de gevaren van hun onderneming en dat ze erop gewezen worden dat er in België ook bescherming geboden kan worden.